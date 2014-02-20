1+1 начинает непрерывную трансляцию новостей в прямом эфире

В связи с обострением ситуации в центре Киева и массовыми протестами по стране "1+1" сегодня меняет сетку вещания - с 16.30 начнется новостной марафон ТСН.

Команда ТСН следить за событиями в стране в прямом эфире, планируются гости в студии, прямые включения с передовой и других городов Украины.

Новостной марафон ТСН будет транслироваться в эфире "1+1", УНИАН ТВ и 1+1 International, а также на youtube канале "1+1".

Вы также сможете смотреть онлайн трансляцию на нашем сайте.

Кроме того сообщаем, что "1+1" не будет проводить трансляцию матча Динамо-Валенсия.