1+1 начинает непрерывную трансляцию новостей в прямом эфире
15:42, 20 февраля 2014Политика
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Смотрите в прямом эфире последние события в центре Киева и ситуацию в других регионах страны.
1 +1 начинает непрерывный прямой эфир / REUTERS
В связи с обострением ситуации в центре Киева и массовыми протестами по стране "1+1" сегодня меняет сетку вещания - с 16.30 начнется новостной марафон ТСН.
Команда ТСН следить за событиями в стране в прямом эфире, планируются гости в студии, прямые включения с передовой и других городов Украины.
Новостной марафон ТСН будет транслироваться в эфире "1+1", УНИАН ТВ и 1+1 International, а также на youtube канале "1+1".
Вы также сможете смотреть онлайн трансляцию на нашем сайте.
Кроме того сообщаем, что "1+1" не будет проводить трансляцию матча Динамо-Валенсия.
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