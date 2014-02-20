Оппозиция призывает ЕС совместными усилиями отстранить Януковича от власти

Об этом он заявил во время встреч с Президентом Европарламента Мартином Шульцем, а также лидерами и представителями основных политических групп Европарламента, состоявшихся перед началом заседания конференции Президентов Европарламента в Брюсселе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Батькивщины", Немыря проинформировал о последней эскалации событий в Киеве и Украине и призвал перейти от слов к немедленному и быстрому введению санкций в отношении представителей режима Януковича. Он также призвал Европарламент "сохранить присутствие в Украине в рамках постоянной миссии Европарламента, которая должна находиться не только в Киеве, но и в других городах нашей страны".

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"Время для компромиссов с Януковичом почти исчерпано. Президент не контролирует ситуацию, жертвы среди мирного населения на его совести", - подчеркнул Немыря.

"Нужно совместными усилиями, используя политические методы, отстранять его от власти", - заявил он.

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Кроме того, по данным пресс-службы, планируется встреча Немыри с министрами иностранных дел ЕС перед чрезвычайным заседанием Совета министров иностранных дел ЕС, на котором сегодня должен быть рассмотрен вопрос введения санкций против украинских высоких должностных лиц.