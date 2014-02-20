Оппозиция призывает ЕС совместными усилиями отстранить Януковича от власти
Заместитель лидера партии "Батькивщина", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря призвал ЕС совместными усилиями отстранить Президента Украины Виктора Януковича от власти.
Об этом он заявил во время встреч с Президентом Европарламента Мартином Шульцем, а также лидерами и представителями основных политических групп Европарламента, состоявшихся перед началом заседания конференции Президентов Европарламента в Брюсселе.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Батькивщины", Немыря проинформировал о последней эскалации событий в Киеве и Украине и призвал перейти от слов к немедленному и быстрому введению санкций в отношении представителей режима Януковича. Он также призвал Европарламент "сохранить присутствие в Украине в рамках постоянной миссии Европарламента, которая должна находиться не только в Киеве, но и в других городах нашей страны".
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"Время для компромиссов с Януковичом почти исчерпано. Президент не контролирует ситуацию, жертвы среди мирного населения на его совести", - подчеркнул Немыря.
"Нужно совместными усилиями, используя политические методы, отстранять его от власти", - заявил он.
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Кроме того, по данным пресс-службы, планируется встреча Немыри с министрами иностранных дел ЕС перед чрезвычайным заседанием Совета министров иностранных дел ЕС, на котором сегодня должен быть рассмотрен вопрос введения санкций против украинских высоких должностных лиц.