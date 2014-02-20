Яндекс извинился за ложную информацию о перекрытых мостах
15:19, 20 февраля 2014Политика
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Яндекс извинился перед пользователями за ошибку в сервисе Яндекс Пробки, из-за которой СМИ распространили ложную информацию о перекрытии всех мостов Киева
Соответствующее сообщение опубликовано в Твиттере Яндекса.
Напомним, несколько часов назад Яндекс Пробки показывали полное прекращение движения всеми мостами Киева. Согласно данным сервиса, было перекрыто движение по Московскому мосту, мосту Метро, мосту Патона, Дарницкому и Южному мосту в сторону левого берега.
Уже по состоянию на 14:20 сервис обновил информацию и начал показывать, что движение по мостам восстановлено.
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