Встречу Януковича с главами иностранных МИД перенесли из Администрации Президента
"Чиновники в панике", - написал глава польского МИД Радослав Сикорский в своем Twitter.
Встреча Президента Украины Виктора Януковича с главами МИД Польши, Германии и Франции из-за обострения ситуации в Киеве перенесена из Администрации Президента в другое место.
Об этом написал глава польского МИД Радослав Сикорский на своем Twitter.
”Черный дым, взрывы и звуки выстрелов вокруг президентского дворца. Встреча перенесена в другое место. Чиновники в панике", - пишет он.
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Кроме того, он опубликовал фото, на котором изображены люди в военной форме на фоне дома, похожего на Администрацию Президента.
Чуть позже он написал еще один твит: «Назад в президентский дворец». Также он разместил фотографию площади перед центральным входом в АП, которая полностью заставлена автобусами с правоохранителями. На фото виден черный дым со стороны ул. Институтской.