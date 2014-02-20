Встречу Януковича с главами иностранных МИД перенесли из Администрации Президента

Встреча Президента Украины Виктора Януковича с главами МИД Польши, Германии и Франции из-за обострения ситуации в Киеве перенесена из Администрации Президента в другое место.

Об этом написал глава польского МИД Радослав Сикорский на своем Twitter.

”Черный дым, взрывы и звуки выстрелов вокруг президентского дворца. Встреча перенесена в другое место. Чиновники в панике", - пишет он.

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Кроме того, он опубликовал фото, на котором изображены люди в военной форме на фоне дома, похожего на Администрацию Президента.

Чуть позже он написал еще один твит: «Назад в президентский дворец». Также он разместил фотографию площади перед центральным входом в АП, которая полностью заставлена автобусами с правоохранителями. На фото виден черный дым со стороны ул. Институтской.