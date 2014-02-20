Украинский Красный крест отказался передавать Майдану гуманитарную помощь
02:41, 20 февраля 2014Политика
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Украинский Красный крест отказался принимать гуманитарную помощь для Майдана, которую предложил прислать Красный крест Канады.
Об этом сообщила в своем Facebook Ольга Богомолец.
"Красный Крест Канады предложил нам отправить самолет с гуманитарной помощью, одеждой, лекарствами и медпунктом. Для растаможивания в аэропорту было нужно, чтобы груз принял и передал на нужды Майдана Украинский Красный Крест. Последний отказался...", - отметила она.
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