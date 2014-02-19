В Одессе перед входами в здание ОГА снова установили бетонные блоки

22:55, 19 февраля 2014
Политика
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В Одессе сегодня перед входами в административное здание №1 Одесской областной государственной администрации, расположенное по проспекту Шевченко,4, снова установили бетонные блоки.


Как передает корреспондент УНИАН, бетонные блоки уложили при помощи подъемного крана возле двух входов с тыльной стороны здания. 

Блоки подвезли на грузовой машине. Центральный вход пока – под усиленной охраной.

Как сообщал УНИАН, первый раз блоки уложили 28 января, 18 февраля бетонные баррикады разобрали и начали ремонтировать поврежденные ступени.

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