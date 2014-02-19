В Одессе перед входами в здание ОГА снова установили бетонные блоки



Как передает корреспондент УНИАН, бетонные блоки уложили при помощи подъемного крана возле двух входов с тыльной стороны здания.

Блоки подвезли на грузовой машине. Центральный вход пока – под усиленной охраной.

Как сообщал УНИАН, первый раз блоки уложили 28 января, 18 февраля бетонные баррикады разобрали и начали ремонтировать поврежденные ступени.