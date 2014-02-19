Янукович вчера был единственным, кто мог предупредить насилие - посол Швеции



Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Швеции Андреас фон Бекерат заявил во время встречи министра иностранных дел Украины Леонида Кожары с иностранными дипломатами.

“Президент Украины вчера был единственным человеком, кто мог предупредить насилие. К сожалению, он не использовал это право, но мы верим, что можно найти мирное урегулирование ситуации. Мы призываем Президента провести переговоры с оппозицией”, - сказал посол.

Также Бекерат сообщил: «Мы имеем достоверную информацию, что активисты погибли от огнестрельного оружия, примененного правоохранителями».