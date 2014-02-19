Янукович вчера был единственным, кто мог предупредить насилие - посол Швеции
22:35, 19 февраля 2014Политика
0
Президент Виктор Янукович вчера был единственным, кто мог предупредить насилие.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Швеции Андреас фон Бекерат заявил во время встречи министра иностранных дел Украины Леонида Кожары с иностранными дипломатами.
“Президент Украины вчера был единственным человеком, кто мог предупредить насилие. К сожалению, он не использовал это право, но мы верим, что можно найти мирное урегулирование ситуации. Мы призываем Президента провести переговоры с оппозицией”, - сказал посол.
Также Бекерат сообщил: «Мы имеем достоверную информацию, что активисты погибли от огнестрельного оружия, примененного правоохранителями».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter