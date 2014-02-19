Тимошенко считает, что от ЕС нужно требовать уже не санкций, а суда для Януковича в Гааге

Об этом она написала в письме, зачитанном сегодня на Майдане.

Тимошенко призвала сформировать делегацию из представителей Майдана и направить ее на завтрашнее заседание министров иностранных дел стран - членов ЕС, где будет рассматриваться вопрос введения санкций против украинских чиновников, виновных в применении силы в Украине.

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По ее словам, применение санкций против Президента, хотя и их нужно добиваться, является уже запоздалым шагом, поскольку они могут уже не остановить масштабный террор.

По убеждению Тимошенко, сегодня нужно требовать от ЕС рассмотрения дела против Януковича в международном Гаагском трибунале.

«Одним из правовых путей возбуждения дела в международном уголовном суде против Януковича может быть обращение в этот суд тех стран, граждане которых пострадали от агрессии правящего режима во время силовых действий против мирных людей на Майдане. Кроме того, наша делегация должна добиться немедленного направления в Киев международной судебно -медицинской экспертизы и установления факта смертей мирных граждан от огнестрельного оружия и других инструментов насилия», - подчеркнула Тимошенко.