Силовики начали возводить бетонное ограждение вокруг Рады - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат Тарас Стецькив, выступая со сцены на Майдане Независимости.

По его словам, сооружение ограды возле ВР началось примерно час назад.

Читайте такжеСиловики строят баррикады на ГрушевскогоКак отметил депутат, таким образом Янукович “замуровывает себя”.

Стецькив также отметил, что сооружение этой баррикады может свидетельствовать, что на данный момент Янукович уже не может положиться на силы “титушек” и правоохранителей.