Обвиняемый в первом разгоне Майдана Сивкович восстановлен в должности замсекретаря СНБО

Это следует из ответа пресс-службы СНБО на запрос РБК-Украина.

"По состоянию на 19 февраля 2014 г. Сивкович В.Л. от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины не отстранен, в отпуске не находится", - заявили в СНБО.

Читайте такжеСивкович не отстранен от работы в СНБО, а на больничном - СМИНапомним, 14 декабря 2013 г. Президент Виктор Янукович указом №685/2013, согласно части третьей статьи 154 Уголовного процессуального кодекса Украины, постановил отстранить Сивковича от должности заместителя секретаря СНБО в связи с делом о его возможной причастности к разгону Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 г.

12 февраля стало известно, что суд освободил 7 февраля Сивковича от уголовной ответственности по закону об амнистии.