В Украине не гражданская война, а война власти против народа - Сариуш-Вольский

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Сариуш-Вольский заявил журналистам в кулуарах Европарламента.

”В Украине не гражданская война, если под таким иметь в виду войну одной части народа против другой. Мы видим войну украинской власти против собственного народа”, - отметил Сариуш-Вольский.

Читайте такжеЕС отреагирует на ухудшение ситуации в Украине санкциями - Ромпей

”Надо искать новые подходы в отношениях Европейского Союза с Москвой, которая дает деньги украинской власти. Мы нуждаемся в новой российской политики ЕС, чтобы Россия не мешала поиску политического урегулирования кризиса в Украине”, - добавил евродепутат.

Он призвал не переоценивать действенность санкций против власть предержащих, причастных к насилию, однако раскритиковал ЕС за недостаточную твердость в вопросе санкций.

Читайте такжеВласть Украины потеряла почти всю свою легитимность - президент Европарламента

”Не переоценивайте эффективность санкций, которые и без того уже запоздалые. Идея санкций хороша, но воплощение является плохим. ЕС силен на словах, но слаб на деле. Понятно также, что Президент Янукович утратил из-за последних событий свою легитимность”, - добавил евродепутат.