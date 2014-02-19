В Украине не гражданская война, а война власти против народа - Сариуш-Вольский
Влиятельный польский депутат Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский заявляет, что в Украине налицо ситуация не гражданской войны, а войны власти против собственного народа.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Сариуш-Вольский заявил журналистам в кулуарах Европарламента.
”В Украине не гражданская война, если под таким иметь в виду войну одной части народа против другой. Мы видим войну украинской власти против собственного народа”, - отметил Сариуш-Вольский.
Читайте такжеЕС отреагирует на ухудшение ситуации в Украине санкциями - Ромпей
”Надо искать новые подходы в отношениях Европейского Союза с Москвой, которая дает деньги украинской власти. Мы нуждаемся в новой российской политики ЕС, чтобы Россия не мешала поиску политического урегулирования кризиса в Украине”, - добавил евродепутат.
Он призвал не переоценивать действенность санкций против власть предержащих, причастных к насилию, однако раскритиковал ЕС за недостаточную твердость в вопросе санкций.
Читайте такжеВласть Украины потеряла почти всю свою легитимность - президент Европарламента
”Не переоценивайте эффективность санкций, которые и без того уже запоздалые. Идея санкций хороша, но воплощение является плохим. ЕС силен на словах, но слаб на деле. Понятно также, что Президент Янукович утратил из-за последних событий свою легитимность”, - добавил евродепутат.