В столице впервые из-за событий на Майдане перенесли Киевский межконфессиональный форум

"За годы независимости Украина стала родным домом для людей более чем ста тридцати национальностей и представителей многих религий. У нас есть уникальный опыт предотвращения конфликтов, которые имели место в других странах после развала бывшего Советского Союза и падения Берлинской стены. Во времена, когда мировое сообщество раздирали конфликты, Украина всегда оставалась образцом единства, взаимопонимания и мирую. Как каждый гражданин, я глубоко обеспокоен беспрецедентным насилием и кровопролитием, которое мы все наблюдали последние сутки",- говорится в обращении.

Депутат также заявил, что мы все глубже и глубже погружаемся в кровавое противостояние, которое в итоге приведет к расколу страны, многочисленных человеческих жертв и оттолкнет страну в темные времена хаоса и братоубийства.

"Я призываю каждого украинца сделать все возможное для прекращения противостояния и недопущения гражданской войны.

Как верующий человек, я считаю, что все лидеры церквей, религиозных организаций и общин должны немедленно вмешается в ситуацию. В связи с многочисленными обращениями международных религиозных деятелей и руководителей общин национальных меньшинств Украины мы решили изменить даты проведения ежегодного Киевского межконфессионального форума с мая этого года на начало апреля, а именно 2-3 апреля 2014 года",- обращается политик.

Киевский межконфессиональный форум - это крупнейшее ежегодное собрание религиозных лидеров со всего мира на котором обсуждаются наиболее актуальные вопросы современности.

"Мы уже получили подтверждение от самых влиятельных лидеров различных мировых конфессий, которые хотят приехать в Украину и помочь гражданскому примирению.

Я призываю всех политических деятелей и религиозных лидеров Украины вместе с международными участниками Форума принять участие в Киевском межконфессиональному молитвенном завтраке который впервые в Украине будет проведен 3 апреля 2014 года.

Выражаю искреннее соболезнование семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым и пострадавшим. То что произошло не имеет права случиться снова, поэтому я призываю всех участников конфликта немедленно прекратить насилие и идти на компромисс мирным путем.

От своего имени, от имени организаций которые я возглавляю хочу заявить о готовности помочь пострадавшим и семьям погибших в этом конфликте",- отметил Фельдман.