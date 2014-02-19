ЕС отреагирует на ухудшение ситуации в Украине санкциями - Ромпей

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Ромпея о ситуации в Украине, в котором он также выступает за прекращение насилия и начало политического диалога и выражает соболезнования семьям погибших во время столкновений в Киеве.

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”Европейский Союз отреагирует на ухудшение ситуации включая адресными мерами. Наши министры на Совете ЕС по иностранным делам на своей встрече завтра рассмотрят адресные меры, такие как финансовые санкции или визовые ограничения против тех, кто ответственен за насилие и чрезмерное применение силы”, - говорится в заявлении председателя Совета ЕС.

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Как сообщал УНИАН, завтра министры иностранных дел 28 стран - членов ЕС собираются на экстренное заседание Совета ЕС в Брюсселе в 14.00 по местному времени (15.00 по Киеву) для рассмотрения ситуации в Украине и ответных шагов со стороны ЕС.