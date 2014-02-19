«Титушки» разгромили "скорые", которые вчера вывозили раненых с Майдана - депутат

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Депутат отмечает, что только что вернулась из ” Киевмедавтотранса”, который имеет на балансе 690 автомобилей скорой помощи, ежедневно по городу дежурят около 250.

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«Машинами скорой помощи вчера и сегодня ночью доставлялись раненые в больницы города! Ночью около 50 «титушек» под прикрытием 20 милиционеров разгромили почти все машины скорой помощи, порезаны колеса, выломаны двери, «скорые» непригодны для дальнейшего использования! Есть видеозапись, которая четко фиксирует преступление», - написала Лабунская .

По ее данным, руководство ”Киевмедавтотранса” утром было уволено за оказание помощи пострадавшим, сейчас там работает СБУ «с целью скрыть преступление власти! Прошу журналистов подъехать по адресу Куреневская, 16-В».

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«Вели по этажам, где сами захотели, увидели от силы 50 машин! В том числе и машину скорой помощи, на Грушевского вчера разбили « титушки», с порезанными шинами! После 10 минут общения главный инженер очень заторопился на совещание и вывел нас за территорию предприятия! С работниками нам пообщаться не дали, и люди сами от нас шарахались! Территория очень большая, нас дальше не пустили. Люди, которым нечего скрывать, так себя не ведут, и человеку, который мне звонил, нет смысла придумывать! Буду разбираться дальше! Одно могу сказать с уверенностью, что все тайное когда-нибудь становится явным», - написала Лабунская.