Во Львове из захваченных райотделов милиции похищено оружие

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Он добавил, что оружие из захваченных помещений внутренних войск, Службы безопасности Украины и прокуратуры области не похищено.

Он также отметил, что количество похищенного оружия пока неизвестно.

Мэр Львова отметил, что в настоящее время актуально как никогда "сохранение безопасности, избежание мародерства и погромов предприятий и банковских учреждений".

Читайте такжеВо Львове захватили городское управление милиции, эвакуируют суды

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время во Львове не работает оперативная служба 102. В разгромленном горотделе милиции находятся активисты, также захвачены и разгромлены Галицкий и Франковский райотдел милиции.

В настоящее время активисты пытаются прорваться в Лычаковский райотдел милиции.

Читайте такжеВо Львове протестующие захватили прокуратуру, военный арсенал и здание УМВД (фото)

В целом ситуация в городе Львове остается нормальной. Транспорт и жизнеобеспечение города работают в нормальном режиме, кроме центральной части города, где тысячи активистов и движение транспорта затруднено.