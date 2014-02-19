Во Львове из захваченных райотделов милиции похищено оружие
Из захваченных ночью протестующими райотделов милиции Львова похищено оружие.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
Он добавил, что оружие из захваченных помещений внутренних войск, Службы безопасности Украины и прокуратуры области не похищено.
Он также отметил, что количество похищенного оружия пока неизвестно.
Мэр Львова отметил, что в настоящее время актуально как никогда "сохранение безопасности, избежание мародерства и погромов предприятий и банковских учреждений".
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Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время во Львове не работает оперативная служба 102. В разгромленном горотделе милиции находятся активисты, также захвачены и разгромлены Галицкий и Франковский райотдел милиции.
В настоящее время активисты пытаются прорваться в Лычаковский райотдел милиции.
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В целом ситуация в городе Львове остается нормальной. Транспорт и жизнеобеспечение города работают в нормальном режиме, кроме центральной части города, где тысячи активистов и движение транспорта затруднено.