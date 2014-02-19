В Сумах милиция применила дубинки и винтовки, митингующие отбиваются камнями
В Сумах возле здания горотдела милиции начались столкновения протестующих с правоохранителями.
Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители пообещали протестующим, что пропустят в здание делегацию для переговоров, но вместо этого из помещения горотдела милиции выбежало около сотни человек в шлемах и со щитами, которые стали бить людей дубинками. Также около 5 милиционеров стреляют из винтовок.
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Протестующие забрасывают правоохранителей камнями. Есть раненные с обеих сторон. Протестующие также разбирают мостовую и оттесняют милицию в помещение.
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Как сообщал УНИАН, в Сумах протестующие штурмуют горотдел милиции. Несколько тысяч человек сломали металлическое ограждение вокруг территории горотдела и вошли во двор.