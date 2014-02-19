В Луцке митингующие избили председателя Волынской ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, в Луцке около 11:00 начался штурм областного управления МВД.

Митингующие бросали брусчатку в областное управление, милиция в людей - газовые гранаты.

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Переговоры представителей «Правого сектора» и начальника областного управления МВД Александра Терещука привели к договоренности, что личный состав покинет помещение милиции, а спецбойцы отправятся на свое место дислокации в городе и не поедут в Киев.

В помещении милиции разбиты окна, на первом этаже в одном из кабинетов пожар, с которым ведут борьбу спасатели. Возле областного управления горят бумаги, выброшенные из окон милиции. Также из окон выбрасывали милицейскую форму.

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В помещении также находился председатель Волынской облгосадминистрации Александр Башкаленко, который по требованию вышел к людям. Толпа требовала отставки губернатора и чтобы тот стал на колени. Наконец, у входа в милицию началась толкотня и губернатору разбили голову. Повели обратно в помещение, где требовали написать заявление об увольнении. Он отказался и тогда губернатора завели на Театральную площадь, где расположена сцена Евромайдана. Тот категорически отказывается писать заявление.