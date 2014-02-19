Мэр Львова призвал силовиков направить свое оружие на защиту людей

«Гибнут насильственной смертью люди, тысячи раненых», - написал сегодня Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

Мэр Львова призвал правоохранителей «повернуть оружие на защиту людей».

«Отдельно обращаюсь к работникам силовых структур во Львове. Выйдите и направьте свое оружие на защиту людей - своих родных, соседей, друзей. Осознайте - наименьшая агрессия с вашей стороны по отношению к людям будет в разы сильнее в ответ. Остановить это будет невозможно», - отметил Андрей Садовый.

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Он также призвал львовян воздержаться от самосудов и «как никогда нужно держать ум холодным».

«Больницы готовы, ожидаем сотни раненых. Школы завтра будут открытыми. Рекомендую родителям провожать детей в школу и из школы», - отметил Садовый.