Кличко и Яценюк до сих пор не встретились с Януковичем - ”УДАР”
01:14, 19 февраля 2014Политика
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Лидеры фракций ”УДАР” Виталий Кличко и ”Батькивщина” Арсений Яценюк еще не встретились с Президентом Виктором Януковичем.
Кличко и Яценюк до сих пор не встретились с Януковичем
Об этом написала пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева в своем Twitter.
”Янукович прячется. Кличко и Яценюк почти час ждут в Администрации Президента. Все время им говорят: Президент вот-вот должен встретиться с ними”, - написала она.
Как сообщал УНИАН, лидер ВО ” Свобода” Олег Тягнибок также поехал на встречу с Президентом Виктором Януковичем.
Об этом сообщил спикер ”Свободы” Александр Аронец на своей странице в социальной сети Фейсбук.
”Олег Тягнибок, который решил остаться на Майдане с людьми, был вынужден отправиться на встречу с Януковичем, ибо тот согласился говорить только с тремя. Чтобы это не была ловушка”, - написал он.
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