Кличко и Яценюк до сих пор не встретились с Януковичем - ”УДАР”

Об этом написала пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева в своем Twitter.

”Янукович прячется. Кличко и Яценюк почти час ждут в Администрации Президента. Все время им говорят: Президент вот-вот должен встретиться с ними”, - написала она.

Как сообщал УНИАН, лидер ВО ” Свобода” Олег Тягнибок также поехал на встречу с Президентом Виктором Януковичем.

Об этом сообщил спикер ”Свободы” Александр Аронец на своей странице в социальной сети Фейсбук.

”Олег Тягнибок, который решил остаться на Майдане с людьми, был вынужден отправиться на встречу с Януковичем, ибо тот согласился говорить только с тремя. Чтобы это не была ловушка”, - написал он.