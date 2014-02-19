Силы безопасности имеют обязательства по деэскалации ситуации в Украине - МИД Германии

00:04, 19 февраля 2014
Политика
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Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркивает, что силы безопасности имеют обязательства по деэскалации ситуации в Украине.

Штайнмаєр

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

”Силы безопасности имеют обязательства по деэскалации. ЕС (должен) пересмотреть ограничения и санкции против физических лиц”, - написал он.

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