Силы безопасности имеют обязательства по деэскалации ситуации в Украине - МИД Германии
00:04, 19 февраля 2014Политика
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Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркивает, что силы безопасности имеют обязательства по деэскалации ситуации в Украине.
Силы безопасности имеют обязательства по деэскалации ситуации в Украине - Штайнмаєр
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
”Силы безопасности имеют обязательства по деэскалации. ЕС (должен) пересмотреть ограничения и санкции против физических лиц”, - написал он.
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