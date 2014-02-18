Уже пять человек погибло на Майдане во время атаки Беркута
22:59, 18 февраля 2014Политика
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Вечером на Майдане погибли еще пятеро. В зачистке Майдана участвует донецкий "Беркут".
Силовая зачистка Майдана уже стоила жизни пяти протестующим, трое из которых - с пулевыми ранениями, сообщает журналист ZN.UA, который сейчас находится на передовой.
По словам медиков, тяжело раненых с Майдана увозят скорые, остальным оказывают помощь на месте, иногда прямо на земле.
Напомним, что силовики начали атаку на Майдан около 20:00. По данным ZN.UA, в зачистке участвует донецкий "Беркут".
Ранее сообщалось о девятерых погибших днем во время столкновений протестующих и силовиков в центре Киева.
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