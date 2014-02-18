Неизвестные блокируют выход с Майдана со стороны Прорезной
22:57, 18 февраля 2014Политика
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Неизвестные молодые люди держат в руках биты.
Неизвестные молодые люди блокируют выход людей с Майдана Независимости из-за баррикады на улице Прорезной, передает корреспондент Радио Свобода.
По его словам, молодые люди держат в руках биты, некоторые из них бросили в сторону протестующих шумовые гранаты.
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Часть Майдана Независимости со стороны Дома профсоюзов занята силовиками. Выступления на сцене Майдана продолжаются.
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