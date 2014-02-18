Неизвестные блокируют выход с Майдана со стороны Прорезной

Неизвестные молодые люди блокируют выход людей с Майдана Независимости из-за баррикады на улице Прорезной, передает корреспондент Радио Свобода.

По его словам, молодые люди держат в руках биты, некоторые из них бросили в сторону протестующих шумовые гранаты.

Читайте такжеЯнукович провел переговоры с Байденом

Часть Майдана Независимости со стороны Дома профсоюзов занята силовиками. Выступления на сцене Майдана продолжаются.