Неизвестные блокируют выход с Майдана со стороны Прорезной

22:57, 18 февраля 2014
Политика
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Неизвестные молодые люди держат в руках биты.

Неизвестные молодые люди блокируют выход людей с Майдана Независимости из-за баррикады на улице Прорезной, передает корреспондент Радио Свобода.

По его словам, молодые люди держат в руках биты, некоторые из них бросили в сторону протестующих шумовые гранаты. 

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Часть Майдана Независимости со стороны Дома профсоюзов занята силовиками. Выступления на сцене Майдана продолжаются. 

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