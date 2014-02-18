Во Львове несколько сотен человек захватили ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня около 21.00 группа неизвестных людей, большинство из которых с масками на лицах, подошли к зданию ОГА, выломали двери в здание, вывели оттуда милиционеров, которым не нанесли ущерба, после чего бросили в холл свето-шумовую гранату. Также с улицы было разбито несколько окон на первом этаже здания. Люди поднялись на второй этаж здания.

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В это время на площади возле ОГА собирались депутаты Львовского областного совета и граждане для выезда в Киев. Они стали призывать неизвестных прекратить свои действия и не уничтожать имущество внутри здания. К ним прислушались.

Группа неизвестных в настоящее время выходит из помещения ОГА.

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В комментарии корреспонденту УНИАН председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском областном совете Андрей Холявка заявил, что «ситуация непонятная».

«Мы были свидетелями того, как группа людей с масками на лицах ворвалась в ОГА. Разбили несколько окон. Сейчас они выходят. Ситуация для нас пока не ясна, но то, что это не представители «Свободы» - это железно», - заявил Холявка.