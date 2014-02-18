На Майдане горят палатки протестующих

На Майдане Незалежности горят палатки, ранее установленные протестующими.

Как передает корреспондент УНИАН, силовики применяют спецсредства, протестующие в ответ используют камни и фейерверки. Пока пожар потушить не удалось. Читайте такжеКличко заявил, что Майдан никуда не разойдется Как сообщал УНИАН, против протестующих на улице Институтской правоохранители применили водометы.

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