Арбузов заверил Фюле, что боевое оружие милиция применять не будет

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Фюле сообщил журналистам на открытии фотовыставки в Брюсселе.

Фюле сказал, что только имел телефонный разговор с Арбузовым. «Треть милиции с (автоматами) Калашникова в руках вызывает огромную обеспокоенность. Но он (Арбузов - УНИАН) заверил меня, что сделает все, чтобы оружие не применялось. Ради всех украинцев и будущего страны я буду молиться, чтобы он был прав», - сказал Фюле.

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По его словам, сегодня решается будущее Украины. Фюле считает, что все, что сегодня произошло, состоялось по двум причинам: «стремление, призывы и требования людей не должны игнорироваться очень долго. Если власть не слышит людей, она способствует радикализации улицы. Вторая причина - политическому процессу не было дано настоящего шанса».

«Я шокирован. Мы должны все сделать, чтобы остановить кровопролитие и начать политический процесс. Я осуждаю смерть людей и выражаю соболезнования родным», - отметил Фюле.