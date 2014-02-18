Госпитализированы 59 участников массовых мероприятий в Киеве - КГГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Также по состоянию на 17.00 в бюро судебно-медицинской экспертизы доставлены пять трупов: три - из Дома офицеров, один - из офиса на Липской, еще один человек скончался в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

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Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.