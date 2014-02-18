Госпитализированы 59 участников массовых мероприятий в Киеве - КГГА
19:20, 18 февраля 2014Политика
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В Киеве по состоянию на 17.00, по оперативной информации, в учреждения здравоохранения за медицинской помощью обратился 71 гражданин, госпитализированы 59.
Фото: Владимира Огнева, vsluh.ru
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.
Также по состоянию на 17.00 в бюро судебно-медицинской экспертизы доставлены пять трупов: три - из Дома офицеров, один - из офиса на Липской, еще один человек скончался в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.
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Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.
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