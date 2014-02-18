Глава УГКЦ призывает прекратить кровопролитие, церкви будут бить во все колокола

Соответствующее заявление размещено на сайте Украинской греко-католической церкви.

«С большим сожалением утверждаю, что призывы церквей о недопущении кровопролития и мирном урегулировании конфликта не были услышаны. В имени Божьем осуждаю насилие, безоглядность и пренебрежение человеческими правами и волей народа. Подчеркиваю, что тот, кто имеет власть, несет всю полноту ответственности за происходящее в стране. Обращаюсь ко всем: немедленно остановите кровопролитие. Призываю всех детей Церкви к посту, молитве и солидарности с пострадавшими. В этот миг, когда над Украиной нависло несчастье братоубийства, пусть во всех храмах УГКЦ звонят колокола», - призвал глава УГКЦ.

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