В Ивано-Франковске майдановцы повторно захватили облгосадминистрацию
18:49, 18 февраля 2014Политика
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Милиция сопротивления не оказывала и покинула помещение.
В Ивано-Франковске майдановцы повторно захватили облгосадминистрацию / styknews.info
Сегодня после сообщений из Киева несколько десятков участников "Правого сектора" и представители Штаба национального сопротивления опять вернули контроль над помещением Ивано-Франковской ОГА.
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Как сообщили УНИАН работники облгосадминистрации, милиция сопротивления не оказывала и покинула помещение. Работники администрации тоже свободно покинули здание.
Как сообщал УНИАН, впервые митингующие захватили ОГА 24 января 2014 года.
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