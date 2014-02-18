В Ивано-Франковске майдановцы повторно захватили облгосадминистрацию

Сегодня после сообщений из Киева несколько десятков участников "Правого сектора" и представители Штаба национального сопротивления опять вернули контроль над помещением Ивано-Франковской ОГА.

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Как сообщили УНИАН работники облгосадминистрации, милиция сопротивления не оказывала и покинула помещение. Работники администрации тоже свободно покинули здание.

Как сообщал УНИАН, впервые митингующие захватили ОГА 24 января 2014 года.