Берлин призывает власти Украины и оппозицию продолжить переговоры

Об этом сообщает немецкое внешнеполитическое ведомство.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требует вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров.

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"Я настоятельно призываю конфликтующие стороны на Украине продолжить проделанный в последние дни путь и искать политическое решение путем переговоров. Возвращение к насилию на Украине определенно не является путем к примирению и благополучному будущему страны", - отметил Штайнмайер, сообщает РИА Новости.

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Он добавил, что Берлин продолжит содействовать урегулированию конфликта. Глава МИД ФРГ также отметил усилия ОБСЕ на переговорах по освобождению участников акций протеста и разблокированию административных зданий, добавив, что этот опыт нужно использовать в дальнейшем.