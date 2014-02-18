Никто не избежит ответственности за сегодняшние события - Пшонка

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка возлагает ответственность за события в Киеве на оппозицию и заявляет, что никто не избежит ответственности за сегодняшние события.

Как сообщает Отдел взаимодействия со средствами массовой информации пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины, в заявлении Пшонки говорится: «Я как генеральный прокурор Украины обращаюсь к вам в связи с теми событиями, которые сейчас происходят. Массовые беспорядки, применение митингующими огнестрельного оружия, вандализм и поджоги - это реалии киевских улиц».

По его словам, радикально настроенные группировки захватывают органы государственной власти, разбивают частные офисы, магазины и аптеки, уничтожают автотранспорт. В жилые дома летят камни, зажигательные смеси, протестующими применяется травматическое и огнестрельное оружие.

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«Сегодня мы в очередной раз убедились, что в мирном урегулировании ситуации в стране заинтересована исключительно власть. В этой ситуации лидеры оппозиции должны взять на себя ответственность за все, что сегодня происходит на улицах Киева. Именно они на протяжении двух дней анонсировали сегодняшнюю ходьбу, которая переросла в вооруженное противостояние», - подчеркнул Он.

«Я как генеральный прокурор, могу констатировать: перемирие нарушено. Ради достижения своих политических интересов отвергнуто всеми достигнутыми договоренностями и поставлено под угрозу жизнь и покой миллионов киевлян», - говорится в заявлении.

Пшонка сообщил, что, по оперативной информации, в столкновениях уже пострадало около 100 человек. «За каждого пострадавшего, за каждое сожженное авто и разбитое окно организаторы массовых беспорядков понесут ответственность. Генеральная прокуратура будет требовать сурового наказания как для тех, кто подстрекал людей на сегодняшнюю акцию, так и для тех, кто организовывал и руководил ими. Никто не избежит ответственности за сегодняшние события», - подчеркнул он.