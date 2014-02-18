Ефремов заявляет, что лидеры оппозиции виноваты в сегодняшних событиях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Он подчеркнул, «если руководители оппозиции думают, что они останутся в стороне той ответственности, которую они на себя взяли, призывая людей приезжать в Киев, браться за оружие и заниматься здесь преступлениями, то они ошибаются. Вряд ли они тоже уйдут от ответственности».

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Ефремов сказал, что не знает, какая это будет ответственность, но, «как правило, тех людей, которые виновны в разжигании гражданского противостояния их история находит».

Он заявил, что радикальные элементы, которые были активистами Майдана, имели на руках оружие. Ефремов также заявил, что сегодня были захвачены ряд зданий в центре города, в том числе офис Партии регионов. По его словам, когда митингующие начали поджигать подъезды жилых домов и начали громить близлежащие офисы в центре города, в том числе офис Партии регионов, то «когда вышел представитель из офиса ПР, мужчина и попытался обратиться к демонстрантом, переговорщик, сказать, что вы подпаливаете офис, а там находятся женщины, то давайте мы выведем женщин, то его просто убили». «И мы имеем на сегодняшний день убийство, которое сознательно спровоцировано теми людьми, которые кто-то пытается называть мирными демонстрантами», - сказал Ефремов.

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По его словам, также из офиса ПР «увели еще одного представителя, которого мы не можем найти и говорят, что он находится якобы в районе Майдана — его туда убрали». По его словам, также пока что ПР не может найти еще двух юристов. «Мы их также ищем, но пока найти не можем», - сказал Ефремов.