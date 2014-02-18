У Януковича обвинили оппозицию в развязывании бойни на улицах Киева

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Лукаш отметила, что участники рабочей группы по урегулированию политического кризиса в Украине констатируют нарушения со стороны лидеров оппозиции достигнутых договоренностей во время переговоров.

«Протест, который еще вчера анонсировался оппозицией как мирная акция, сегодня начался открытым вооруженным противостоянием экстремистов. Оппозиция проигнорировала призывы Президента Украины Виктора Януковича и лидеров Европейского Союза, США и России к мирному урегулированию конфликта», - отметила она.

«Сегодня лидеры оппозиции персонально ответственные за новый этап обострения противостояний. Их действия поставили под угрозу гражданский мир и будущее Украины», - подчеркнула Лукаш.

Министр юстиции подчеркнула, что рабочая группа по урегулированию политического кризиса в Украине обращается с требованием прекратить эскалацию конфликта и вооруженное противостояние и призывает немедленно сесть за стол переговоров.