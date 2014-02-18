На Майдане начали читать молитву и призвали занять места на баррикадах

Об этом со сцены на майдане Незалежности заявил член Совета ВО «Майдан» Игорь Жданов, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Майдан».

«Мы обращаемся с призывом ко всем активистам сосредоточиться на Майдане и стать на защиту баррикад», - сказал он.

Он также обратился к киевлянам и всем украинцам с призывом присоединяться к защитникам Майдана.

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«Власть может пойти на силовой сценарий, и она должна получить отпор», - подчеркнул Жданов.

Со сцены Майдана начали читать молитву.

Как передает корреспондент УНИАН, между тем всех митингующих призвали собираться возле Главпочтамта.