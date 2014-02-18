На Майдане начали читать молитву и призвали занять места на баррикадах
16:48, 18 февраля 2014Политика
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На Майдане ожидают штурма и призывают занять места на баррикадах.
Людей призвали занять места на баррикадах / Reuters
Об этом со сцены на майдане Незалежности заявил член Совета ВО «Майдан» Игорь Жданов, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Майдан».
«Мы обращаемся с призывом ко всем активистам сосредоточиться на Майдане и стать на защиту баррикад», - сказал он.
Он также обратился к киевлянам и всем украинцам с призывом присоединяться к защитникам Майдана.
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«Власть может пойти на силовой сценарий, и она должна получить отпор», - подчеркнул Жданов.
Со сцены Майдана начали читать молитву.
Как передает корреспондент УНИАН, между тем всех митингующих призвали собираться возле Главпочтамта.
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