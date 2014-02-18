Несколько тысяч митингующих бегут на Майдан, "Беркут" стреляет им вдогонку

Несколько тысяч митингующих бегут на Майдан.

Как передает корреспондент УНИАН, за митингующими бегут беркутовцы, стреляя резиновыми пулями. Читайте такжеНа Липской Беркут преследует митингующих, активно стреляя резиновыми пулями Сейчас бойцы «Беркута» подошли к баррикадам Майдана. Люди выбили окна станции метро “Крещатик”, сейчас станция забита митингующими. Читайте такжеБеркут перешел в наступление и начал оттеснять митингующих с Институтской Перед баррикадами «Беркут» избивает людей.

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