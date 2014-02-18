Несколько тысяч митингующих бегут на Майдан, "Беркут" стреляет им вдогонку
16:07, 18 февраля 2014Политика
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Несколько тысяч митингующих бегут на Майдан.
"Беркут" стреляет в митингующих резиновыми пулями
Как передает корреспондент УНИАН, за митингующими бегут беркутовцы, стреляя резиновыми пулями.
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Сейчас бойцы «Беркута» подошли к баррикадам Майдана.
Люди выбили окна станции метро “Крещатик”, сейчас станция забита митингующими.
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Перед баррикадами «Беркут» избивает людей.
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