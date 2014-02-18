Царев заявляет, что при штурме офиса ПР были убиты двое сотрудников
15:11, 18 февраля 2014Политика
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Депутат ПР Олег Царев заявил о смерти двоих людей во время штурма офиса партии на Липской
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"При захвате офиса погибло двое сотрудников Партии регионов. Один погиб в тот момент, когда пошел на переговоры с захватчиками договориться, чтобы из офиса выпустили женщин", - написал Царев.
"Сейчас офис освобожден, весь залит водой, электричества нет. Везде осколки и неразорвавшиеся бутылки с коктейлем Молотова", - добавил он.
Ранее сообщалось о смерти нескольких протестующих.
Офис ПР после освобождения / Facebook Олег Царев
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