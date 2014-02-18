В ВР разблокировали центральный вход
15:02, 18 февраля 2014Политика
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В Верховной Раде Украины разблокировали двери центрального входа.
Вход в Раду разблокировали
Как передает корреспондент УНИАН, на данное время двери разблокированы со стороны Мариинского парка напротив памятника Ватутину, через которые обычно входят народные депутаты и дипломаты.
За несколько минут до этого руководство охраны парламента дало команду заблокировать двери, поскольку якобы должен был быть штурм.
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По неподтвержденной информации, охране парламента поступили сведения о том, что якобы штурм должен был быть со стороны митингующих Партии регионов.
Ничего не произошло, как говорит охрана ВР, “ситуация штатная”.
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