В ВР разблокировали центральный вход

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время двери разблокированы со стороны Мариинского парка напротив памятника Ватутину, через которые обычно входят народные депутаты и дипломаты.

За несколько минут до этого руководство охраны парламента дало команду заблокировать двери, поскольку якобы должен был быть штурм.

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По неподтвержденной информации, охране парламента поступили сведения о том, что якобы штурм должен был быть со стороны митингующих Партии регионов.

Ничего не произошло, как говорит охрана ВР, “ситуация штатная”.