На Липской - несколько сотен “титушек” с металлическими дубинками

У них в руках металлические палки, а на головах - каски.

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Как передает корреспондент УНИАН, на улице Институтской митингующие массово разбирают тротуарную плитку, и из рук в руки передают ее на передовую, где ею забрасывают милиционеров.