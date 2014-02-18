На Липской - несколько сотен “титушек” с металлическими дубинками
14:53, 18 февраля 2014Политика
1
В Киеве, на улице Липской, которая сейчас очутилась в окружении правоохранителей, сосредоточенно несколько сотен “титушек”.
Митингующие бросают камни в стражей порядка
У них в руках металлические палки, а на головах - каски.
Читайте такжеНа Липской Беркут и титушки отбили офис ПР, митингующие сожгли автомобиль
Как передает корреспондент УНИАН, на улице Институтской митингующие массово разбирают тротуарную плитку, и из рук в руки передают ее на передовую, где ею забрасывают милиционеров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter