Появилось видео избиения милиционеров и служащих ВВ
14:45, 18 февраля 2014Политика
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Радикалы из числа митингующих в центре Киеве жестоко избивают сотрудников милиции. Факт избиения зафиксировали десятки камер журналистов
На улице Липской митингующие оттаскивают милиционеров на свою сторону кордонов и бьют. Такую информацию с места событий сообщил корреспондент телеканала "112 Украина".
Нескольких милиционеров протестующие пытались раздеть. На данный момент это удалось прекратить. На прямом включении с места события видно, как митингующие сильно избили одного из правоохранителей. Ему понадобился врач. Он потерял сознание.
Читайте такжеМилиционеры начали оттеснять активистов от ВР к станции метро “Арсенальная”Часть митингующих пытается спасать некоторых захваченных милиционеров от избиения агрессивными участниками протестов. Пострадавших на руках относят к машинам скорой помощи. Журналисты нарушили принцип невмешательства и также помогли оттащить избитых правоохранителей с поля боя к скорым, сообщил корреспондент.
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