Появилось видео избиения милиционеров и служащих ВВ



На улице Липской митингующие оттаскивают милиционеров на свою сторону кордонов и бьют. Такую информацию с места событий сообщил корреспондент телеканала " 112 Украина ".

Нескольких милиционеров протестующие пытались раздеть. На данный момент это удалось прекратить. На прямом включении с места события видно, как митингующие сильно избили одного из правоохранителей. Ему понадобился врач. Он потерял сознание.

