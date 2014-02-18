На Липской "Беркут" и титушки отбили офис ПР, митингующие сожгли автомобиль
"Беркут" и титушки отбили горящий офис Партии регионов на Липской. В соцсетях пишут, что милиция там находится с оружием в руках, а "титушки" не очень-то и рвутся в бой.
"Печерские бабушки" - группа поддержки митингующих - бесстрашно кидаются на титушек и "Беркут". Также просят побыстрее забрать детей из близлежащих школ, сообщают Вести.
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К слову, на ул. Липской возле офиса регионалов митингующие также сожгли автомобиль, который по словам одного из оппозиционеров, принадлежал нардепу от Партии регионов Григорию Смитюху. К тому же Смитюх является владельцем особняка, в котором расположен офис Партии регионов.
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Кроме того, в Украинском доме много раненых. Людей приносят на руках, у них перебиты ноги, говорят, что силовики стреляют из травматов. Также много раненых в Доме профсоюзов, куда не пускают журналистов.
Говорят, что сейчас в Укрдом занесли десять раненых. Также госпиталь для митингующий развернули в Доме офицеров. Туда срочно нужны лекарства.