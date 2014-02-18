В Мариинском парке митингующие разбирают дорожки и готовятся к новым столкновениям

13:42, 18 февраля 2014
Политика
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Ближе к кордону милиции стягивают металлические контейнеры для мусора, которые можно использовать в качестве укрытия.

мітингувальники готуються до нових сутичок з міліцією / REUTERS

В Мариинском парке в Киеве митингующие готовятся к новым возможным столкновениям с милицией.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, митингующие разбирают и раскалывают на куски кирпичи, которыми вымощены дорожки в парке, и складывают их кучками на газонах.

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Также от жилых домов, расположенных возле парка, стягивают ближе к кордону милиции металлические контейнеры для мусора, чтобы использовать в качестве укрытия, из-за которого можно осуществлять атаки.

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