В Мариинском парке митингующие разбирают дорожки и готовятся к новым столкновениям

В Мариинском парке в Киеве митингующие готовятся к новым возможным столкновениям с милицией.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, митингующие разбирают и раскалывают на куски кирпичи, которыми вымощены дорожки в парке, и складывают их кучками на газонах.

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Также от жилых домов, расположенных возле парка, стягивают ближе к кордону милиции металлические контейнеры для мусора, чтобы использовать в качестве укрытия, из-за которого можно осуществлять атаки.