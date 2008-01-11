БЮТ может наказать Григория Омельченко за превышение полномочий

На ближайшем съезде Блока Юлии Тимошенко будет рассмотрен вопрос об исключении Григория ОМЕЛЬЧЕНКА из состава политсовета блока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в Тернополе сообщил заместитель главы фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО.

По его словам, такое решение принято в связи с тем, что Г.Омельченко превысил полномочия члена политсовета и вынес на общественное обсуждение непроверенную информацию, с которой к нему обратились 8 депутатов городского совета от БЮТ, а именно с негативной информацией о деятельности председателя Тернопольской областной организации БЮТ, народного депутата Василия ДЕРЕВЛЯНОГО. В частности, депутаты, которых исключили из фракции, утверждали, что В.Деревляный требовал взятку в размере 2 млн. долларов.

«После этого в местных СМИ было опубликовано много негативной информации о В.Деревляном, часть ее была оформлена как обращение Г.Омельченко к Юлии ТИМОШЕНКО. Но то, что эта информация носила заказной характер, свидетельствует хотя бы то, что вся она шла на правах рекламы», – заметил Н.Томенко.

По его словам, центральная контрольно-ревизионная комиссия провела проверку по обращению 8 депутатов, исключенных из фракции, и не нашла злоупотреблений в действиях В.Деревляного. Напротив, комиссия признала, что все материалы, которые были заказаны этими депутатами в печати, носили очернительский характер и их целью было отстранение В.Деревляного от должности председателя областной партийной организации и бесконтрольное присвоение земли, принадлежащей городу.

На ближайшем съезде БЮТ эти депутаты будут исключен из партии и лишены депутатских мандатов, заверил Н.Томенко.

«При формировании списков мы допустили ошибку. Не предвидели, что депутаты, которые шли с нами в блоке, особенно от других партий, не выдержат испытания деньгами и землей. Эта проблема у нас не только в Тернополе. Но в отличие от других партий, где она тоже есть, мы об этом говорим и публично идем на исключение таких депутатов», – подытожил Н.Томенко.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2007 года восемь депутатов горсовета от БЮТ – Сергей ТАРАШЕВСКИЙ (советник директора ООО “Ровэкс”), Сергей АНДРЕЙЧИН, Игорь ПОБЕР, Иван БИЛЫК, Сергей КОРНИЙЧУК, Александр ДМИТРУК и Андрей ЛАЗАРЬ, вопреки решению фракции проголосовали за разрешение ООО “Ровэкс” на составление проекта строительства на территории дачного общества “Юбилейное” площадью около 9 га торгово-общественного комплекса и группы домов с крытыми стоянками. После этого их исключили из состава фракции. Ранее из фракции отозвали Юрия СМАКОУЗА, который также присоединился к группе «опальных» депутатов.