Митингующие оттесняют «беркутовцев» вглубь улицы Шелковичной

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент «беркутовцев» оттеснили за Липский переулок в сторону улице Пилипа Орлика.

Часть «беркутовцев» спрятались во дворе дома №20 по улице Шелковичной. Они заняли там оборону, закрывшись щитами.

В результате столкновений пострадало много митингующих, у них преимущественно разбитые головы.

Также митингующие взяли в плен 10 милиционеров, их вытаскивают и пытаются побить. Другие митингующие сдерживают коллег.

Митингующие продолжают вести по улице Шелковичной раненых милиционеров, их передают медикам.