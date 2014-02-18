Митингующие оттесняют «беркутовцев» вглубь улицы Шелковичной
13:17, 18 февраля 2014Политика
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Митингующие продолжают оттеснять бойцов спецподразделения «Беркут» вглубь улицы Шелковичной.
Митингующие оттеснили "Беркут" / Reuters
Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент «беркутовцев» оттеснили за Липский переулок в сторону улице Пилипа Орлика.
Часть «беркутовцев» спрятались во дворе дома №20 по улице Шелковичной. Они заняли там оборону, закрывшись щитами.
В результате столкновений пострадало много митингующих, у них преимущественно разбитые головы.
Также митингующие взяли в плен 10 милиционеров, их вытаскивают и пытаются побить. Другие митингующие сдерживают коллег.
Митингующие продолжают вести по улице Шелковичной раненых милиционеров, их передают медикам.
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