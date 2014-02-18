«Беркут» оттеснил митингующих, захвативших офис Партии регионов
Столкновений пока не было.
В Киеве со стороны Липской подошли сотрудники спецподразделения «Беркут», которые оттеснили митингующих, ранее захвативших офис Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, к ним начали подходить митингующие с улицы Шелковичной через дворы, среди них много радикально настроенных активистов в масках. Столкновений пока не было.
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В то же время, «Украинская правда» сообщает, что по состоянию на 12:21 на Липской «Беркут» со стороны улицы Пилипа Орлика пошел в наступление.
В первый рядах «беркута» - силовики с ружьями с резиновыми пулями.
За ними идут титушки с железными трубами.
Беркут гонит людей, кое-кого захватывает.
Активисты вернулись на Институтскую.