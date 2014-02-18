«Беркут» оттеснил митингующих, захвативших офис Партии регионов

В Киеве со стороны Липской подошли сотрудники спецподразделения «Беркут», которые оттеснили митингующих, ранее захвативших офис Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, к ним начали подходить митингующие с улицы Шелковичной через дворы, среди них много радикально настроенных активистов в масках. Столкновений пока не было.

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В то же время, «Украинская правда» сообщает, что по состоянию на 12:21 на Липской «Беркут» со стороны улицы Пилипа Орлика пошел в наступление.

В первый рядах «беркута» - силовики с ружьями с резиновыми пулями.

За ними идут титушки с железными трубами.

Беркут гонит людей, кое-кого захватывает.

Активисты вернулись на Институтскую.