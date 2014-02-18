Аппарат ВР зарегистрировал проект Постановления о возвращении к Конституции 2004 - "Свобода"

12:29, 18 февраля 2014
Политика
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Проект Постановления оппозиции о возвращении к Конституции Украины в редакции 2004 года зарегистрирован в Верховной Раде.

Конституция

Об этом сообщает ВО «Свобода» в Твиттере.

"Аппарат ВРУ таки зарегистрировал проект Постановления о возвращении к Конституции 2004 года", - говорится в сообщении.

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