Аппарат ВР зарегистрировал проект Постановления о возвращении к Конституции 2004 - "Свобода"
12:29, 18 февраля 2014Политика
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Проект Постановления оппозиции о возвращении к Конституции Украины в редакции 2004 года зарегистрирован в Верховной Раде.
Конституция
Об этом сообщает ВО «Свобода» в Твиттере.
"Аппарат ВРУ таки зарегистрировал проект Постановления о возвращении к Конституции 2004 года", - говорится в сообщении.
Апарат ВРУ таки зареєстрував проєкт Постанови про повернення до Конституції 2004 року #рада7
— ВО Свобода (@vo_svoboda) 18 февраля 2014
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