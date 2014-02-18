В оппозиции объяснили, почему заблокировали часть фракции КПУ в сессионном зале

Оппозиция заблокировала часть депутатов из фракции КПУ в сессионном зале Верховной Рады Украины, чтобы они не перешли с фракцией ПР голосовать в какое-то другое помещение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в интервью журналистам народный депутат Украины Ирина Геращенко (фракция “УДАР”).

Она отметила: “Партия регионов собрала вещи, и ушла из сессионного зала, и мы расцениваем эти их действия как неумение адекватно оценить ситуацию, а также как нежелание брать на себя ответственность за то, что именно в сессионном зале следует решать политический кризис».

По словам Геращенко, “За ними собирались также убегать депутаты из фракции КПУ, Симоненко просто таки кросс здесь сдавал, но оппозиция заблокировала часть фракции коммунистов в сессионном зале для того, чтобы не дать возможности их карточками за не известно что и не известно где, по каким-то там туалетам…” (проголосовать – УНИАН).

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Она отметила, что оппозиция требует от фракции ПР вернуться в сессионный зал и решать вопросы, которые сегодня поставило общество.

«Если они не могут брать на себя ответственность, то пусть звонят по телефону Президенту, консультируются с ним, но на сегодня на повестку дня ВР должны быть вынесены законы, которые могут решить противостояние в обществе”, - отметила Геращенко.