Депутаты из КПУ и ПР покидают Верховную Раду

Как передает корреспондент УНИАН, в основном они выходят через боковые выходы, а не через центральный.

В то же время, народный депутат из фракции ПР Александр Кузьмук отрицает, что есть решение фракций покинуть парламент. Он сказал: «Мы ждем, что будет дальше».

Читайте такжеОколо 2 тыс. членов Самообороны выстроились в Мариинском паркеОднако, депутаты из ПР и КПУ, в верхней одежде, покидают здание парламента.

В кулуарах остались лишь несколько депутатов из этих фракций.

Сегодняшнее заседание парламента так и не было открыто.