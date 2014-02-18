Депутаты из КПУ и ПР покидают Верховную Раду
12:11, 18 февраля 2014Политика
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Народные депутаты из фракций КПУ и Партии регионов покидают сессионный зал Верховной Рады Украины.
В кулуарах остались лишь несколько депутатов из этих фракций.
Как передает корреспондент УНИАН, в основном они выходят через боковые выходы, а не через центральный.
В то же время, народный депутат из фракции ПР Александр Кузьмук отрицает, что есть решение фракций покинуть парламент. Он сказал: «Мы ждем, что будет дальше».
Читайте такжеОколо 2 тыс. членов Самообороны выстроились в Мариинском паркеОднако, депутаты из ПР и КПУ, в верхней одежде, покидают здание парламента.
В кулуарах остались лишь несколько депутатов из этих фракций.
Сегодняшнее заседание парламента так и не было открыто.
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