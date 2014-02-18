Митингующие взяли в плен мужчину, который находился в офисе ПР на Липской

12:13, 18 февраля 2014
Политика
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Митингующие взяли в плен мужчину, который находился в офисе Партии регионов на ул. Липской.

Фото: Александр Рудоманов

Как передает корреспондент УНИАН, задержанному мужчине на вид лет 50, он одет в гражданское.

Задержанного в офисе ПР мужчину митингующие повели в точку наибольшего противостояния - на улицу Шелковичную.

Фото: Taras Shamayda

Кроме того, активисты на улице Липской взяли в плен милиционера и также куда-то его повели.

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