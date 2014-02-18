Митингующие взяли в плен мужчину, который находился в офисе ПР на Липской
12:13, 18 февраля 2014Политика
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Митингующие взяли в плен мужчину, который находился в офисе Партии регионов на ул. Липской.
Фото: Александр Рудоманов
Как передает корреспондент УНИАН, задержанному мужчине на вид лет 50, он одет в гражданское.
Задержанного в офисе ПР мужчину митингующие повели в точку наибольшего противостояния - на улицу Шелковичную.
Фото: Taras Shamayda
Кроме того, активисты на улице Липской взяли в плен милиционера и также куда-то его повели.
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