Митингующие взяли в плен мужчину, который находился в офисе ПР на Липской

Как передает корреспондент УНИАН, задержанному мужчине на вид лет 50, он одет в гражданское.

Задержанного в офисе ПР мужчину митингующие повели в точку наибольшего противостояния - на улицу Шелковичную.

Кроме того, активисты на улице Липской взяли в плен милиционера и также куда-то его повели.