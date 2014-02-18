В Мариинском парке начались столкновения митингующих с милицией.

Как передает корреспондент УНИАН, стычки возникли у границы милиции, который стоит в парке возле проезжей части улицы Грушевского.

Митингующие бросают в спецназовцев петарды и стреляют салютом. В ответ стражи порядка применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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Конфликт вспыхнул после того, как на подкрепление бойцам внутренних войск, которые рубежом отделяли митингующих с Майдана от сторонников Партии регионов, пришли бойцы “Беркута”.

Митингующие встретили “Беркут” возгласами «убийцы!».

Сейчас граждане в основном пожилого возраста, которые пришли поддержать акцию, начали покидать территорию парка.