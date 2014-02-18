На Грушевского активисты снова зажгли автопокрышки

Как передает корреспондент УНИАН, порядка 200 человек в касках находятся на баррикадах. Примерно столько же бойцов внутренних войск находятся по другую сторону баррикад.

Активных действий стороны не предпринимают. Активисты выкрикивают: «Героям Слава!». Как сообщил один из активистов, активисты планировали поход на Верховную Раду. «Планировали поход к Верховной Раде, но «Беркут» не пустил, и поэтому мы заняли место на баррикадах», - сказал один из активистов.

Как сообщал УНИАН, тысячи сторонников Майдана сегодня утром пошли в ВР, где лидеры оппозиции настаивают на первоочередном решении вопроса о проведении конституционной реформы.

Однако фракция Партии регионов настаивает на создании в парламенте специальной комиссии или рабочей группы по подготовке изменений к Конституции или новой Конституции.

Между тем, подходы к Верховной Раде заблокированы сегодня утром усиленными отрядами бойцов спецназначения.

На ул. Институтской и Шелковичной начались столкновения митингующих с правоохранителями.