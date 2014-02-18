Квасневский прогнозирует кризис в Украине до 2015 года

Бывший Президент Польши, участник специальной миссии Европейского парламента в Украине Александр Квасневский прогнозирует политический кризис в Украине до следующих президентских выборов, которые должны состояться в начале 2015 года, из-за неготовности нынешнего главы государства Виктора Януковича к компромиссу.

Об этом Квасневский сказал в понедельник вечером в Берлине на специальной встрече, организованной Посольством Польши в Германии, передает польское информагентство РАР.

"Янукович не готов к компромиссу, поскольку осознает, что его участью должна была бы быть его отставка, а это с его точки зрения неприемлемо", - сказал польский политик.

Квасневский отметил, что достижение компромисса осложняет наличие трех сторон конфликта: власти, оппозиции и представителей гражданского общества.

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"Ситуация может легко выйти из-под контроля, мы наблюдаем все больший радикализм и дезинтеграцию структур власти", - отметил он.

По мнению экс-президента Польши, Янукович хочет, в первую очередь, выиграть следующие выборы главы государства, но в то же время осознает возможность проигрыша.

"Допускаю, что до выборов 2015 года будем иметь дело с перманентным кризисом, а хорошие и плохие новости будут переплетаться без какого-либо существенного изменения ситуации", - сказал Квасневский.